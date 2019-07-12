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FETÖ’yü yargılamalar deşifre etti

FETÖ’ye yönelik 100 binin üstündeki soruşturmada açılan davalarda örgütün taktikleri, sahtekarlık yöntemleri ve yasa dışı çalışmaları ortaya çıkarıldı. İhanet şebekesinin kirli yüzü gözler önüne serildi.

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15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılıkları, Türkiye genelinde iki yıl içerisinde darbe girişimi ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma başlattı. Soruşturmaların yanı sıra açılan davalardaki yargılamalarda, örgütün ilginç taktikleri ve gerçek yüzü bir kez daha deşifre edildi.  

ARTIĞI ZEMZEM DİYE İÇTİ 

Soruşturmalarda elde edilen deliller, yargılama süreçlerindeki tanık beyanlarına din istismarı yapan teröristbaşı Feto’ya yaranmak isteyen isimleri de ortaya çıkardı. FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını şöyle anlattı: Örgüt üyeleri Gülen’in ağzını sildiği peçeteyi saklıyordu. Gülen’in içtiği bardaktan artan suyu ‘zemzem’ diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal’ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen’in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu.” dedi. Örgüt üyelerinin, kullandığı telefon hatlarının abonelik kaydı farklı kişiler üzerine yapıldı. Kontörlü cep telefonu hatları sürekli olarak örgüt üyeleri arasında değiştirildi.Örgüt elebaşı Gülen tarafından gönderilen 1 dolarlık banknotların, işlerin açılmasını sağladığına, bereket getirdiğine inanıldı, bazı FETÖ mensupları bu paraları 50 dolar karşılığında satmayı tercih etti. 

SALDIRIYI MiT’E YIKACAKLARDI 

FETÖ’nün amacı doğrultusunda örgüt mensubu kolluk görevlileriyle hareket eden eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, Türkiye’yi ve hükümeti yurt içi ve yurt dışında zor durumda bırakarak itibarsızlaştırmak için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki terör saldırısını haber almasına rağmen operasyon başlatmadı. Özcan, MİT’i suçlamak için saldırıya göz yumarken bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın yaralandığı saldırıyı MİT ile ilişkilendirerek sözde Selam Tevhid-Kudüs Ordusu’nun şiddet eylemi olarak sunmayı amaçladı.

 

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