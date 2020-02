FETÖ'yü yeniden aktif hale getirilmek isteyen örgüt mensupları hakkındaki iddianame hazırlandı

AA 25 Şubat 2020 Salı12:10 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:10

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 26 sanık hakkında hazırlanan 260 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, ayakta tutma, üyelerine ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma ve yeniden canlandırma amacıyla silahlı terör örgütünün Kayseri ve civar illerde yeni bir yapılanmaya girdiği, sorumlu kişilerin "mühendisler sorumlusu" Kemal G, "memurlar sorumlusu" Mehmet Ali Ç, "öğretmenler sorumlusu" Selami Y. ve "diyanet sorumlusu" Nizami Ö. olduğu bildirildi.

Şüphelilerin birçoğunun mühendis ve öğretmen olduğu belirtilen iddianamede, içlerinde ihraç polis memuru ve asker ile esnaf ve firari konumda bulunan örgüt mensuplarının da bulunduğu, daha üst konumda ise "Asım" ve "Salih" kod isimli açık kimlikleri tespit edilemeyen örgüt mensuplarının yer aldığı ifade edildi.

- Organize şekilde yardım yapmışlar

Örgütün Kayseri sorumlularından Göksu'nun, üst kademeden aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda araçla, yanına bir yardımcı alarak İstanbul'a gittiği, burada örgüt mensuplarından her defasında yaklaşık 25 bin dolar aldığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Bir kısım paraları Kayseri'de bazı örgüt mensubu şüphelilerden himmet olarak, bir kısım paraları da örgütün yurt dışında bulunan mensupları üzerinden tahsil edip, dosyada bulunun birtakım şüphelilerin desteği ile Kayseri, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Konya gibi civar illerde örgüt kapsamında tutuklu bulunan veya yargılama sonucu tahliye olan örgüt üyelerinin kendilerine veya yakınlarına, her daim yanlarında olduklarını bilmeleri amacıyla organize bir şekilde dağıtıyorlar." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Yurt dışına kaçmak için keşifte bulunmuşlar"

Bazı şüphelilerin, haklarında soruşturma olan, ceza alabilecek ya da örgüt için kritik isim olarak değerlendirilen kişilerin, Yunanistan üzerinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarmak üzere başkaca örgüt mensupları ile Marmaris, Kuşadası, Çeşme'de araştırma ve keşif faaliyetlerinde bulundukları aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Bazı şüpheliler, yapmış oldukları örgütsel faaliyetlerin kolluk kuvvetleri tarafından deşifre edilmemesi amacıyla geçmiş yıllarda örgütün gizli haberleşme aracı olarak kullandığı ByLock benzeri bir program olan, şüpheli Göksu'nun beyanına göre Falcon isimli program olduğu değerlendirilen programla haberleşiyorlar. Şüphelilerden bazıları firari olarak gaybubet evlerinde saklanıyor, firari bazı şüpheliler ise yakalanmamak için başkalarına ait kimlikle dolaşıyor. Sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Haklarında işlem yapılan şüphelilerin bir çoğu ile işlem yapılmayan veya dava açılmayan bazı kişilerin de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmiştir."

Çoğunluğunun daha önceden haklarında aynı suçtan kamu davası açılan ve mahkumiyet alan şüpheliler olduğu da dikkate alındığında bunların halen örgüte sıkı sıkıya bağlı ve örgüt hiyerarşisi içerisinde görev alarak eylemlerini sistematik, organize ve gizliliğe riayet edecek şekilde devam ettirdikleri kaydedilen iddianamede, bu şekilde atılı suçları işlediklerine vurgu yapıldı.

- "Not defterinde 'Cemaati ayakta tutma' yazısı"

İddianamede, şüpheli Fahri Çevik'in evinde yapılan aramada, içerisinde "Cemaati ayakta tutma" yazan not defteri ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Şüphelinin emniyetteki beyanında, ev aramasında bulunan not defterinin uzun zamandır kütüphanesinde durduğunu ve bu yazıdan haberinin olmadığını anlattığına yer verilen iddianamede, "Her ne kadar Fahri Çevik bu iddiayı kabul etmese de şüpheli Göksu ile İstanbul'dan para getiren şüpheli Remzi Aksoy'la arasında yakın irtibat olması ve ev aramasında ele geçirilen not defterinin de içeriği dikkate alındığında, bu kişinin örgütü ayakta tutmak amacıyla örgüt üyelerine para dağıtma işinde aktif olarak rol aldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- "Nevşehir-Kayseri arası kuryelik yaptı"

İddianamede, şüpheli Gazi Ocak'ın ifadesinde, örgütün sözde Nevşehir il sorumlusu Hüseyin Sönmez'i daha önce tutuklu olduğu dönemde aynı koğuşta kalmaları nedeniyle tanıdığını, tahliye olduktan sonra birkaç kez ziyaret ettiğini ve 25 Ocak 2019'daki görüşmelerinde bu kişinin, kuryelik görevini kendisine vereceğini söylediğini anlattı.

Ocak'ın, Sönmez'in ısrarcı kişiliği nedeniyle teklifi kabul etmiş gibi yaptığını öne sürdüğü iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Hakkında daha önce soruşturma ve kovuşturma olmasına rağmen eylemlerini sonlandırmamış, organik bağını koparmamış, örgütün Nevşehir il sorumlusu Sönmez ile bu yapının mensuplarına finans sağlamak adına hareket etmiştir. Güncel yapılanma içerisinde örgüt mensuplarına yardım etmek ve destek vermek amacıyla Sönmez'in talimatı ile Nevşehir-Kayseri arası kuryelik yaparak örgüt mensuplarına para dağıtılmasına aracılık etmiş ve böylece üyelik suçunu işlemiştir."