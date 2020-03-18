İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4708
  • EURO
    7,1062
  • ALTIN
    315.047
  • BIST100
    86149.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FFP2 maske nedir? FFP2 maske özellikleri nelerdir, virüsten korur mu?
Güncel

FFP2 maske nedir? FFP2 maske özellikleri nelerdir, virüsten korur mu?

Tüm dünyaya yayılan corona virüsü hakkında güncel araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), 120'den fazla ülkeye yayıldı. Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 98'e yükseldi. Virüsten korunma yolları da tüm vatandaşların merak konusu. FFP2 maske nedir? FFP2 maske özellikleri nelerdir, virüsten korur mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm bu soruların yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18 Mart 2020 Çarşamba  14:11 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 14:11
ABONE OL

FFP2 maske nedir? FFP2 maske özellikleri nelerdir, virüsten korur mu? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 17 Mart Salı günü itibarıyla dünya çapında corona virüsü görülenlerin sayısı 182 bini aştı, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7 binin üzerinde. Türkiye'de ise corona virüsü vaka sayısı 98'e yükseldi. Corona virüsü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

FFP2 MASKE NEDİR?

FFP1 maskeleri koruma düzeyi Avrupa standartlarına göre en alt seviyede olan maskelerdir. Bu maskeler daha çok solunum yolu rahatsızlığı olan kişilere toz ve benzeri maddelerden etkilenmemeleri için verilir. Corona virüse karşı zayıf kalmaktadır. Bu maskenin koruma gücü toksin içermeyen tozlara karşıdır. Bu nedenle Corona virüs karşısında etkisi azdır.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

MASKE KULLANIMI CORONA VİRÜSDEN KORUR MU?

Uzmanlar maske kullanımı konusunda maskelerin hastalığı yaymaya engel olduğunu ve virüsü taşımayan kişilerin kullanmasına gerek olmadığını yine de toplu ortamlarda kullanılabileceğini dile getiriyor. Özellikle yurt dışından gelenlerin hastalık taşıma riski fazla olacağından bu kişilerin maske kullanması gereklidir. Bunun yanı sıra her maskenin virüse karşı etkili olmadığı da belirtiliyor. Uzmanlar belirtilen standartlara uygun maskelerin kullanılmasını öneriyor.

Corona virüse karşı kullanılacak maske tipleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmıştır. Bu maske tipleri N95 maskeler olarak geçmektedir. N95 maskelerinin FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak farklı standartları mevcuttur.

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

Müthiş gelişme!
Müthiş gelişme!

Müthiş gelişme!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.