18 Mart 2020 Çarşamba 14:11 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 14:11

FFP2 maske nedir? FFP2 maske özellikleri nelerdir, virüsten korur mu? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 17 Mart Salı günü itibarıyla dünya çapında corona virüsü görülenlerin sayısı 182 bini aştı, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7 binin üzerinde. Türkiye'de ise corona virüsü vaka sayısı 98'e yükseldi. Corona virüsü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

FFP2 MASKE NEDİR?

FFP1 maskeleri koruma düzeyi Avrupa standartlarına göre en alt seviyede olan maskelerdir. Bu maskeler daha çok solunum yolu rahatsızlığı olan kişilere toz ve benzeri maddelerden etkilenmemeleri için verilir. Corona virüse karşı zayıf kalmaktadır. Bu maskenin koruma gücü toksin içermeyen tozlara karşıdır. Bu nedenle Corona virüs karşısında etkisi azdır.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

MASKE KULLANIMI CORONA VİRÜSDEN KORUR MU?

Uzmanlar maske kullanımı konusunda maskelerin hastalığı yaymaya engel olduğunu ve virüsü taşımayan kişilerin kullanmasına gerek olmadığını yine de toplu ortamlarda kullanılabileceğini dile getiriyor. Özellikle yurt dışından gelenlerin hastalık taşıma riski fazla olacağından bu kişilerin maske kullanması gereklidir. Bunun yanı sıra her maskenin virüse karşı etkili olmadığı da belirtiliyor. Uzmanlar belirtilen standartlara uygun maskelerin kullanılmasını öneriyor.

Corona virüse karşı kullanılacak maske tipleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmıştır. Bu maske tipleri N95 maskeler olarak geçmektedir. N95 maskelerinin FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak farklı standartları mevcuttur.