18 Mart 2020 Çarşamba 14:18 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 14:18

FFP3 maske nedir? FFP3 maske reçeteli mi, özellikleri nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi. Bu açıklamanın ardından FFP3 maske hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

FFP3 MASKE NEDİR?

FFP3 maske tipi Avrupa standartlarına göre en yüksek korumaya sahip maskelerdir. Bu maske corona virüse karşı en etkili korumayı sağlamaktadır. Bu virüsden önce domuz gribinde de bu maskeler önerilmişti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

MASKE KULLANIMI CORONA VİRÜSDEN KORUR MU?

Uzmanlar maske kullanımı konusunda maskelerin hastalığı yaymaya engel olduğunu ve virüsü taşımayan kişilerin kullanmasına gerek olmadığını yine de toplu ortamlarda kullanılabileceğini dile getiriyor. Özellikle yurt dışından gelenlerin hastalık taşıma riski fazla olacağından bu kişilerin maske kullanması gereklidir. Bunun yanı sıra her maskenin virüse karşı etkili olmadığı da belirtiliyor. Uzmanlar belirtilen standartlara uygun maskelerin kullanılmasını öneriyor.

Corona virüse karşı kullanılacak maske tipleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmıştır. Bu maske tipleri N95 maskeler olarak geçmektedir. N95 maskelerinin FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak farklı standartları mevcuttur.