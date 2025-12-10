İSTANBUL 13°C / 8°C
Fidan'dan terör örgütü YPG'ye net uyarı: Hiçbir ülkede iki silahlı unsur olmaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki durum hakkında, 'YPG'nin şunu görmesi lazım. Hiçbir ülkede iki silahlı unsur olmaz' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 13:42
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SETA'nın "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" konferansında konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şunlar;

(Suriye'de) Ne federalizm getiriyoruz diye ülkeyi böleceksiniz, ne bütünlük getiriyoruz diye insanları ezeceksiniz, herkesin kendini eşit özgür hissettiği bir toplum kurmak mümkün

BİRLEŞİK BÜTÜNLEŞİK BİR SURİYE ÖNEMLİ

(Kuzeydoğunun entegrasyonu) Bu sürecin ilerletilmesi, sulh ile çözülmesi, yeni bir çatışmanın olmaması gerektiğini herkese söylüyoruz

YPG'nin şunu görmesi lazım: Hiçbir ülkede iki silahlı unsur olmaz

Bölgenin en büyük sorunu İsrail'in yayılma alanı olarak Suriye'yi ortaya koyması

