Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu. İddiaya göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ'ın yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksekdağ'ın ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirip öldüğü öne sürüldü.

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