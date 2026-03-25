İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3578
  • EURO
    51,6142
  • ALTIN
    6386.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fikret Orman, ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Fikret Orman, ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı

İstanbul'daki ünlülere yönelik soruşturma kapsamında Fikret Orman gözaltına alındı.

25 Mart 2026 Çarşamba 01:33
ABONE OL

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında iş insanı Fikret Orman gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Fikret Orman'ı gözaltına aldı.

Orman, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.