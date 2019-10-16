Filipinler deprem kaç büyüklüğünde oldu? Son depremler nerede oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak takip edilebiliyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Filipinler'de merkez üssü Bulatukan kentinin 7 km doğusu olan 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 19:37'de meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu.

FİLİPİNLER DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Filipinler'de merkez üssü Bulatukan kentinin 7 km doğusu olan 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 19:37'de meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremler internet üzerinden öğrenilebiliyor.