AA 04 Temmuz 2020 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 11:22

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Hernandez, AA muhabirine, kendilerinin de katıldığı Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı, Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine ilişkin izlenimlerini ve Türkiye'nin bu süreçte aldığı "güvenli turizm" tedbirlerini aktardı.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta, Antalya'yı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, eşiyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Ankara Opera ve Bale'sinin gösterisini izleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Yeniden Keşfet" programı ve "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" hakkında "çok net" ve "ayrıntılı" bir açıklama yaptığını vurgulayan Peralta, "Bu alanda alınan önlemlerin, yabancılara Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin güzelliğini tam olarak anlama fırsatı vermek için oldukça yeterli olduğundan eminim." dedi.

- "HAVAALANINDA ALINAN ÖNLEMLER ÇOK KAPSAMLIYDI"



Peralta, Antalya Havalimanı'nda alınan Kovid-19 önlemlerine de değinerek, "Havaalanında alınan önlemler çok kapsamlıydı. Ateş ölçümü, testler için uygun tesisler ve sosyal mesafeyi koruma, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri doğrultusunda turist otoriteleri tarafından alınan iyi kararlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi ülkelerinde ve Avrupa'da ikamet eden, tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen Paraguaylılardan çok sayıda soru aldıklarını kaydeden Peralta, şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı ile Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının sunumuyla yapılan önemli toplantıdan sonra, tüm dünyada ikamet eden vatandaşlarımıza ve farklı milletlerden dostlarımıza, Türk hükümetinin güvenli bir turizm yolculuğu için gerekli tüm önlemleri aldığını bildiririz."

- "TÜM ÖNLEMLERİN İYİ UYGULANDIĞINI KENDİMİZ DENEYİMLEDİK"



Peralta, Antalya'daki toplantıdan sonra eşiyle Fethiye, Marmaris, Muğla'ya gittiğini ve Bodrum'da birkaç gün otelde konakladığını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanı tarafından açıklanan tüm önlemlerin iyi uygulandığını kendimiz deneyimledik." dedi.

Peralta, deneyimlerini şöyle anlattı:



"Otele vardığımızda ateşimizi ölçtüler, odamız dezenfekte edilmişti. Her yerde dezenfektan mevcuttu. Yiyecek ve içecekler uygun şekilde hazırlanmıştı. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde tüm sağlık önerileri uygulanmıştı. Hatta plajda, şezlonglar uygun mesafede ayarlanmış, havlular plastik koruyucularla kaplanmıştı. Kaldığımız süre boyunca tüm çalışanlar eldiven ve maske takıyordu."

- "TÜRKİYE'NİN SERTİFİKASYON PROGRAMI KOPYALANMAYA DEĞER"



Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya'daki etkinlik daveti için şükranlarını sundu.

Antalya'yı ikinci kez ziyaret ettiğini belirten Hernandez, "Antalya'nın güzelliği beni büyülemeye devam ediyor ve kendi ülkemdeki benzer yerleri hatırlatıyor." dedi.

Hernandez, Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'un Antalya'daki etkinlikte yaptığı sunumların "çok anlaşılır" olduğunu dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu girişim, Türkiye'nin herkesin sağlığı ve güvenliğine ne kadar çok önem verdiğini gösterdiği için övgüye değer. Sertifika verilebilmesi için karşılanması gereken kriterler, yabancıların Türkiye'de çeşitli turistik yerleri ziyaret etmeleri için en önemli husus olan sıkı tedbirlerin alındığına işaret etmektedir."

Güvenli Turizm Sertifikasının, yurt dışı seyahati yapabilmeleri için turistlere gerekli teminatı ve güveni vereceğini kaydeden Hernandez, "Havaalanları, hava yolları, ulaşım, konaklama tesisleri ve gıda tesislerinde yüksek sağlık ve hijyen standartlarının karşılandığını gösteren Türkiye'nin sertifikasyon programı kopyalanmaya değer. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, devam eden küresel sağlık krizinde sanayilerini yeniden açmak için mücadele ettiği bu zor dönemde Türkiye'nin bu yaklaşımından çok şey öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.