Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarına ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, dışişleri bakanları, Ramallah'ın kuzeyindeki Cilcilya köyündeki Ulu Cami'ye ve Mezra en-Nubani köyündeki El-Faruk Cami'sine yönelik son saldırılar da dahil, "işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik devam eden ve tırmanışa geçen yerleşimci şiddetini" en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlar, bu saldırıların, ibadethanelerin ve kutsal mekanların dokunulmazlığının, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Ayrıca bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin esefle kınanan saldırılarını ve işgal altındaki Filistin topraklarında istikrarsızlığı, şiddeti ve aşırıcılığı körükleyen, barışı sağlamaya yönelik uluslararası çabaları baltalayan yasa dışı İsrail önlemlerinin sürdürülmesini kesin bir dille reddettiklerini aktardı.

Bakanlar, bu saldırılardan "işgalci güç olan İsrail'i" sorumlu tuttuklarına dikkati çekti.

Dışişleri bakanları, uluslararası topluma; hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği tehlikeli gerilimi tırmandırma eylemlerine son vermeye, yasa dışı uygulamalarını durdurmaya, yerleşimci şiddetini sonlandırmaya, bu suçların faillerinden hesap sormaya ve faillerin cezasız kalmamasını temin etmeye mecbur bırakması yönündeki çağrılarını yineledi.

Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmalarını ve başta kendi kaderini tayin etme hakkı ile başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması olmak üzere meşru ve devredilemez ulusal haklarının hayata geçirilmesine yönelik kararlı desteklerini yeniden teyit eden bakanlar, İsrail işgalini sona erdirmeyi ve uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve Arap Barış Girişimi uyarınca, iki devletli çözüm temelinde adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışı sağlamayı amaçlayan tüm çabalara desteklerini bir kez daha beyan etti.