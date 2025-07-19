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Filistin üzerinden Türkiye'ye iftira! Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap

Dışişleri Bakanlığı, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz'da Kolombiya'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğunu bildirdi. Açıklamada, 'Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye'nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz.' denildi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 13:11 - Güncelleme:
Filistin üzerinden Türkiye'ye iftira! Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap
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Bakanlık, Lahey Grubu'nun Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki toplantısı sonucunda kabul edilen ortak bildiriye yönelik Türkiye'nin tutumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 15-16 Temmuz'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğu bildirildi.

"Bu gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi herkesin bileceği üzere, uluslararası toplantılarda ele alınan kararlara ve ortak bildirilere katılım hususu çoğunlukla belli bir takvime yayılmaktadır." ifadesi kullanıldığı açıklamada, Bogota'daki toplantı sonunda hazırlanan ortak bildiriye ülkelerin 20 Eylül'e kadar katılabildiği, halihazırda, toplantıda hazır bulunan 30 ülkeden sadece 12'sinin bildiriye katılım bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride yer alan hususlardan bazılarının, Türkiye'nin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlar arası eş güdüm gerektirdiği, bu çerçevede, ortak bildiriye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli hazırlıkları tamamlamasının icap ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Esasen, ortak bildiride zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye'nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz."

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