İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2024 Çarşamba / 22 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,287
  • EURO
    35,1042
  • ALTIN
    2448.06
  • BIST100
    10677.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Filistin'de kahreden bilanço! Kızılay son verileri paylaştı
Güncel

Filistin'de kahreden bilanço! Kızılay son verileri paylaştı

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yıkıcı saldırıları devam ediyor. İsrail'in soykırımında 1 milyon çocuk psikolojik desteğe muhtaçken binlercesi ise ebeveynlerinden ayrı düştü. Kentin yüzde 75'i adeta yok oldu. Kızılay'ın paylaştığı son verilere göre Gazze ve Batı Şeria'da can kaybı, yaralı ve kayıp sayısı 131.513'e ulaştı

29 Mayıs 2024 Çarşamba 00:47 - Güncelleme:
Filistin'de kahreden bilanço! Kızılay son verileri paylaştı
ABONE OL

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasıyla da yardım girişinin engellendiği bölgenin kuzey kentlerinde yeniden açlık ve kıtlık baş gösterdi. Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı bilançonun son verilerini paylaştı.

Gazze ve Batı Şeria'da can kaybı, yaralı ve kayıp sayısı 131.513'e ulaştı.

15 BİNDEN FAZLA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Filistinli çocukların sayısı 15.000'i aştı.

%75'İ EVİNİ TERK ETTİ

Gazze nüfusunun %75'i, yani 1.7 milyon Filistinli evini terk etti.

ÇOCUKLAR PSİKOSOSYAL DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYOR

1 milyon çocuk akıl sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor.

17.000 çocuk ailesinden ayrı düşmüş veya ebeveynlerini kaybetmiş durumda.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.