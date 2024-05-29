Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasıyla da yardım girişinin engellendiği bölgenin kuzey kentlerinde yeniden açlık ve kıtlık baş gösterdi. Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı bilançonun son verilerini paylaştı.

Gazze ve Batı Şeria'da can kaybı, yaralı ve kayıp sayısı 131.513'e ulaştı.

Hayatını kaybeden Filistinli çocukların sayısı 15.000'i aştı.

Gazze nüfusunun %75'i, yani 1.7 milyon Filistinli evini terk etti.

1 milyon çocuk akıl sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor.

17.000 çocuk ailesinden ayrı düşmüş veya ebeveynlerini kaybetmiş durumda.