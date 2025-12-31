İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9658
  • EURO
    50,5781
  • ALTIN
    5977.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Filistin'e destek eylemine 400'e yakın sivil toplum kuruluşu katılacak! Buluşma ve ulaşım detayları belli oldu
Güncel

Filistin'e destek eylemine 400'e yakın sivil toplum kuruluşu katılacak! Buluşma ve ulaşım detayları belli oldu

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde Filistin'deki katliama 'dur' demek için gerçekleştirilecek eyleme ilişkin buluşma, alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Filistin'e destek eylemine 400'e yakın sivil toplum kuruluşu katılacak! Buluşma ve ulaşım detayları belli oldu
ABONE OL

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanı olarak belirlendi.

Bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra Galata Köprüsü'ne ulaşmak için yürüyüş başlayacak.

Yayalar, alana girebilmek için Galata Köprüsü Eminönü tarafında "K1" ve "K2" numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında "K3" numaralı kapıyı kullanacak.

Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan "K1" giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.

Ayrıca, İstanbul'un birçok ilçesinden otobüslerle alana ulaşım sağlanacak.

Galataport'taki otopark alanı araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.