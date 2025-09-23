İSTANBUL °C / °C
23 Eylül 2025 Salı
  • Filistin'e destek mesajı... ''Kimse zulme rıza göstermemizi beklemesin''
Güncel

Filistin'e destek mesajı... ''Kimse zulme rıza göstermemizi beklemesin''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinin önemli olduğunu dile getirerek, 'Kritik konuları konuşacağız' dedi.

23 Eylül 2025 Salı 01:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türk-Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı sürdüreceğiz. Sizlerin başarılarıyla iftihar ediyoruz. Türkiye-Amerika ilişkileri ilerletilmeli. Türk-Amerikan Komitesi daha fazla alanda temsil edilmeli. Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum

Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı.Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu. Trump ile Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisindeyiz.

Trump ile perşembe günü Washington'da bir araya geleceğiz, kendisiyle kritik konuları görüşeceğiz.

Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur. Bu hedefimiz elhamdülillah adım adım gerçeğe dönüşmektedir. FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç boşuna beklemesin. Haksızlıklara karşı sessiz kalmayız. Bizi doğruları cesaretle dillendirmekten alıkoyamaz.

