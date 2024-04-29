İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3735
  • EURO
    34,8165
  • ALTIN
    2441.43
  • BIST100
    10082.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Filistin'e destek veren milli sporcuya tehdit! Şampiyonluğunu alırız
Güncel

Filistin'e destek veren milli sporcuya tehdit! Şampiyonluğunu alırız

2023 yılında Avrupa'da düzenlenen Wushu Kung Fu turnuvasında şampiyon olduktan sonra madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabke dansı yapan Necmettin Erbakan Akyüz, federasyon tarafından şampiyonluklarının geri alınmasıyla ilgili tehdit edildi.

29 Nisan 2024 Pazartesi 18:58 - Güncelleme:
Filistin'e destek veren milli sporcuya tehdit! Şampiyonluğunu alırız
ABONE OL

Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nı, milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz kazanmıştı.

Akyüz, daha sonra kürsüde Filistin bayrağı açtı ve Filistin halk oyunu 'dabke' dansı yaptı.

Akyüz bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

AÇIKÇA TEHDİT ETTİLER!

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından şampiyonluğunun geri alınabileceğine yönelik tehdit edildiğini söyledi. Akyüz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"GURUR VERİCİ BİR ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIM O CEZAYI"

Hakkında bir de soruşturma açan Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'na sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösteren Akyüz, "Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı." ifadelerini kullandı.

  • Necmettin Erbakan Akyüz
  • filistin
  • gazze
  • Wushu Kung Fu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.