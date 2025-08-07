İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
  • Filistin'e destek yürüyüşü reklamı Trump AVM'de dev ekrandan gösterildi
Güncel

Filistin'e destek yürüyüşü reklamı Trump AVM'de dev ekrandan gösterildi

İstanbul'da, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlenecek. Öte yandan Trump AVM'de 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşünün reklamı dev ekranda gösterildi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 14:31
Filistin'e destek yürüyüşü reklamı Trump AVM'de dev ekrandan gösterildi
Soykırımcı İsrail'in katliamlarını protesto etmek ve Filistin'e destek olma amacıyla İstanbul'da gösteri yürüyüşü düzenlenecek. Öte yandan İstanbul'daki Trump AVM'nin dev ekranlarında söz konusu yürüyüşe dair reklam gösterildi.

İstanbul'da, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlenecek.

9 Ağustos'ta Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüş Ayasofya Camii'nde son bulacak.

TRUMP AVM'DE "GAZZE'YE UMUT IŞIĞI OL" REKLAMI

İstanbul'daki Trump AVM'de Filistin'e destek amacıyla "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşünün reklamı, dev ekranda gösterildi.

Bilal Erdoğan'dan 9 Ağustos çağrısı

