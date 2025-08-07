Filistin'e destek yürüyüşü reklamı Trump AVM'de dev ekrandan gösterildi

Soykırımcı İsrail'in katliamlarını protesto etmek ve Filistin'e destek olma amacıyla İstanbul'da gösteri yürüyüşü düzenlenecek. Öte yandan İstanbul'daki Trump AVM'nin dev ekranlarında söz konusu yürüyüşe dair reklam gösterildi.
İstanbul'da, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlenecek.
9 Ağustos'ta Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüş Ayasofya Camii'nde son bulacak.
İstanbul'daki Trump AVM'de Filistin'e destek amacıyla "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşünün reklamı, dev ekranda gösterildi.