Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa saldıran sanık hakkında yeni gelişme! İfadesine ulaşıldı

Beyoğlu'nda 1 Ocak 2024'de Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e (48) 'sen tam bir Arap sevicisisin. Arap kültürünü savunuyor' diyerek saldırdığı iddia edilen sanık Ege Akersoy'un (25) yargılanmasına başlandı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ege Akersoy ile taraf avukatları hazır bulundu.

"BANA 'SANA NE, İSTEDİĞİMİ TAŞIRIM' DEYİNCE GERGİNLİK OLDU'

Duruşmada savunma yapan sanık Akersoy, kimlik tespitinde elektrik mühendisliği mezunu olduğunu ve şu anda çalışmadığını belirterek, "Olaydan bir gün önce arkadaşımda kalmıştım, ertesi gün de evime gidiyordum. Haliç metro civarında tesadüfen İsmail beyi gördüm. Kendisini gördüğümde elinde yeşil üzerinde ne yazdığını bilmediğim Arapça bir bayrağı sallıyordu. Türk bayrağı da yoktu. Kendisine, 'sen Türk değil misin şu an hassas zamanlardayız' dedim. Bu olaydan önce Arabistan'da oynanmak istenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında ülkemizin kurucu önderinin isminin anılmasından ve İstiklal Marşı'mızın okutulmasından rahatsız olmalarından dolayı ben bu bayrağın Türkiye içerisinde dalgalandırılmasından rahatsız oldum. Yine bu olaydan çok kısa bir süre önce 12 askerimizin şehit olmasından dolayı ülkemizde yalnızca Türk bayrağının dalgalandırılması gerektiğini düşündüm. Bunu sözlü olarak ifade ettim. Bana 'sana ne, istediğimi taşırım' deyince gerginlik oldu' dedi.

'BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORUM, OLAY SEBEBİYLE PİŞMANIM DA"

Savunmasına devam eden sanık Akersoy, 'Bana doğru yaklaştığı sırada bana vuracağını düşünerek, elini kaldırdığını görünce yumruk attım. Bunun yanlış olduğunu biliyorum, olay sebebiyle pişmanım da. Sözlü tartışma olarak başlayıp böyle bitmesi gerekirdi. Bunun bana yakışmadığının farkındayım. Sonrasında bazı insanlar yanımıza geldi, içlerinden bazılarının bana zarar verebileceğini düşündüğüm için orada gördüğüm polise gittim. Polis orada durumu sakinleştirmeye çalışırken oradaki vatandaşlardan biri de bana vurdu" şeklinde konuştu.

"ELİNDEKİ BAYRAK, ŞEHİT CENAZELERİNE TABUTUN ÜZERİNE SERİLEN TEVHİD BAYRAĞIDIR"

Müşteki İsmail Aydemir'in avukatlarından Deniz Alp İmamoğlu, "Sanığın savunmaları suçtan kurtulmaya yöneliktir, itibar edilmemelidir. Keşke müvekkil hasta olmayıp buraya gelebilseydi, durumunu kendiniz görebilseydiniz. Müvekkil fiziki olarak güçlü konumda değildir, aradaki yaş farkı da göz önüne alındığında sanığa fiziki müdahalede bulunması söz konusu değildir. Müvekkilin elindeki bayrak yasa dışı değildir. Elindeki bayrak, şehit cenazelerine tabutun üzerine serilen Tevhid bayrağıdır. Müvekkilin katılmış olduğu yürüyüş Filistin yürüyüşüdür, 12 şehidimize rahmet dileğinde bulunulan bir yürüyüştür zaten. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanabilmesi için dosyanın tarafına iletilmesini talep etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Akersoy hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve dosyanın mütalaasını hazırlayabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

'BAZI ŞARTLAR SAĞLANDIĞINDA, MÜVEKKİLDEN EL ÖPÜLÜP ÖZÜR DİLENDİĞİNDE UZLAŞMAYA AÇIKTIK'

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan müşteki İsmail Aydemir avukatı Deniz Alp İmamoğlu, 'Müvekkilin elindeki bayrak herhangi bir şekilde yasadışı bir bayrak değildir, herhangi bir terör örgütü propagandası yapmıyor, herhangi bir şekilde anayasal demokrasimize aykırı bir bayrak değildir. Bununla birlikte müvekkilin böyle bir durumda, 'şehitlere rahmet, Filistin'e destek ve İsrail'e lanet' yürüyüşünde böyle bir saldırıya uğraması kabul edilemez. Böylece saldırının düşünce ve ifade hürriyetine yapıldığını düşünüyoruz, bu sebeple sanığın cezalandırılmasın talep ettik. Sanık herhangi bir şekilde bizimle uzlaşmaya yanaşmadı, biz bazı şartlar sağlandığında, müvekkilden el öpülüp özür dilendiğinde uzlaşmaya açıktık. Bayrağa bir saygı gösterisinde bulunulduğunda uzlaşmaya hazırdık, sanık kabul etmedi. Herhangi bir uzlaşmaya yönelik bir şey olmadı, biz de sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ege Akersoy'un kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müşteki İsmail Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin... Arap kültürünü savunuyor' şeklinde sözler söylediği ve söylemleri ile halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ege Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan mahkemece hazırlanan tensip zaptında, Akersoy hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olmayacağı, 'halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunun ise değişme ihtimali de dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti. Akersoy'a yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına da hükmedilmişti.