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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Türkiye bütün dünyaya örnek oldu

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, '100 yıl önce Sayın Atatürk durdu ve Cumhuriyet'i ilan etti.' diyerek, Türkiye'nin bütün dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

AA29 Ekim 2023 Pazar 19:17 - Güncelleme:
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Türkiye bütün dünyaya örnek oldu
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Büyükelçi Mustafa, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneğinin (CKD), "Cumhuriyet'in 100. Yılında Yeniden Türk Devrimi'ne Yine Ankara'ya" sloganıyla organize ettiği yürüyüşe katıldı.

Birinci Meclis'in önünde başlayan programda konuşan Mustafa, Filistin halkı adına Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını canıgönülden kutladığını belirterek, "Mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur." dedi.

Büyükelçi Mustafa, "100 yıl önce Sayın Atatürk durdu ve Cumhuriyet'i ilan etti." diyerek, Türkiye'nin bütün dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Ülkesindeki insanların 7 Ekim'den beri İsrail'in şiddetli bombardımanına maruz kaldığını belirten Mustafa, "Bölgede soykırım yapıyorlar." şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırılarında kadın, erkek, yaşlı gözetmeksizin insanları öldürdüğünü ifade eden Mustafa, Gazze'de su, elektrik ve gazın da kesildiğini anımsattı.

Mustafa, Gazze'de hiç güvenli yer kalmadığının altını çizerek, "Hastaneleri, kiliseleri, okulları, her yeri bombaladılar." dedi.

Filistin halkının her zaman ayakta ve dik duracağını kaydeden Mustafa, "Dünya işgal altındaki halkımızın yanında durmak yerine işgalci devletin yanında duruyor. Bu zulüm sonsuza dek sürmeyecek. Zalime karşı günün birinde, mazlum (Filistin) zafer elde edecek." diye konuştu.

Büyükelçi Mustafa, konuşmasını Türk halkına teşekkür ederek bitirirken, "Yaşayın ve yaşasın Filistin! Yaşayın ve Yaşasın Türkiye! Yaşasın Türkiye-Filistin kardeşliği ve sevgisi" ifadesini kullandı.

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