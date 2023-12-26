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  • Filistinli anne İsrail soykırımından okula sığınarak kurtuldu, 4'üz doğurdu
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Filistinli anne İsrail soykırımından okula sığınarak kurtuldu, 4'üz doğurdu

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta ailesiyle bir okula sığınan İman el-Mısri isimli hamile kadın dördüz annesi oldu.

AA26 Aralık 2023 Salı 05:43 - Güncelleme:
Filistinli anne İsrail soykırımından okula sığınarak kurtuldu, 4'üz doğurdu
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, eşi, annesi ve çocuklarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinden kaçarak Deyr Belah'taki Rafide okuluna sığınan Mısri, dördüz bebek dünyaya getirdi.

Haberde Mısri'nin, eşi, çocukları ve yeni doğan bebekleriyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları görüntüler yer aldı.

Mısri, hamileliğinin sekizinci ayında doğumun başladığını ve hastanede 4 gün gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Bebekleri sezaryenle doğurduğunu kaydeden Mısri, eve döndüğünde kendisine "rahat bir yatakta yatması gerektiğini" söylediklerini ancak yaşadıkları yerde rahat yatak bulamadığını, bebeklere yetecek sütünün de olmadığını ifade etti.

Bebeklerin babası ise çocuklarına verecek süt bulamadıklarını, sığındıkları okulda gaz, elektrik, un gibi temel ihtiyaçları dahi karşılayamadıklarını anlattı.

Filistinli baba, dördüzlerden birinin hala hastanede olduğunu ve yanına gidip ne durumda olduğunu öğrenemediklerini kaydetti.

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