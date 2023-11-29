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  • Filistinli çocuğun röportajını kesip dünyayı aldatmaya kalktılar! Türkiye İsrail'in yalanını ifşa etti
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Filistinli çocuğun röportajını kesip dünyayı aldatmaya kalktılar! Türkiye İsrail'in yalanını ifşa etti

İsrail'in Gazze üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarını tek tek ifşa eden İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İsrail'in bir yalanını daha gözler önüne serdi. DMM'den yapılan açıklamada İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan Filistinli çocuğa ait röportaj görüntülerinde manipülasyon içerdiğini bildirdi.

29 Kasım 2023 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Filistinli çocuğun röportajını kesip dünyayı aldatmaya kalktılar! Türkiye İsrail'in yalanını ifşa etti
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan Filistinli çocuğa ait röportaj görüntülerinde manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan röportaj görüntüleri ile ilgili, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiası doğru değildir. Bahse konu röportajın bir kısmı kesilerek yanlış bir tercümeyle manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili videonun tamamı incelendiğinde aslında muhabirin küçük kıza "Sen bir çocuk olarak işgal güçlerine ne demek istersin?" sorusunu sorduğu, küçük kızın ise "Böyle bir şey olması mümkün değil, çünkü kurbanların büyük kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Ve birçoğu yıkılan binaların altında, birçoğunun cenazesini bile çıkarmamışlar..." cevabını verdiği görülmektedir" denildi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • İsrail
  • Hamas

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