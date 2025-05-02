Filistinli Çocuklar Adına İstanbul'da Çınar Ağaçları Yeşeriyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 18 aydan uzun süredir devam ediyor.

Eyüpsultan'daki İmam Hatip öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 18 aydan uzun süredir sistematik olarak sivilleri hedef aldığı insanlık dışı saldırılara farklı bir şekilde tepki göstermeye karar verdi.

ESÖNDER (Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği) öncülüğünde Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen GAZZE ÇINARI Projesi kapsamında okul bahçelerine Filistinli çocuklar için fidanlar dikildi.

Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende projenin ilk fidanları toprakla buluştu.

Fidanların büyüdüğü çınar olduğu dönemleri de göreceğiz

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, Gazze'yi hiç unutmamak adına Gazze Çınarı Projesini Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başlattıklarını söyledi.

Zeliha Yıldız, "Yeşil her zaman umut içerir, bunu biliyoruz umudumuz bizim Rabbimize inşallah Gazze'de yeşil fidanların büyüdüğü çınar olduğu dönemleri de göreceğiz. Rabbimizden duamız budur." ifadelerini kullandı.

ESÖNDER Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Soytürk de yüzyıllar boyunca yaşayan bir ağaç olarak özellikle çınar ağacını seçtiklerini vurguladı.

Dikilen ağaçların uzun yıllar yaşamasını arzu ettiklerini belirten Başkan Soytürk, "Gazze'deki sevdamız uzun olsun diye biz de buraya hatıra olarak çınar ağacı dikiyoruz. İnşallah 23 Nisan haftasında buraya gelemeyen Gazze'deki çocukların hatırası olarak onların adına gelmiş gibi kabul edip biz de bu çınarı toprakla buluşturuyoruz. Teşekkür ederiz." görüşünü paylaştı.

Şehit Furkan Doğan Gazze'nin hep arkasında

Ağaç diken Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ali ve Bünyamin de duygularını şöyle dile getirdi:

"Gazze'deki savaş altında olan çocuklar için bir ağaç diktik. Bu ağacın okulumuz olarak çocuklar için umut olacağını düşünüyoruz. Şehit Furkan Doğan Gazze'nin hep arkasında. Biz inşallah bu ağaçların yine umut olacağını düşünüyoruz.

"Ben bu ağacın Gazze'deki çocuklara umut olacağını düşünüyorum. İnşallah bir gün Gazze'deki çocuklarla beraber bir fotoğrafı çekmek ümidiyle."

Ağaç dikme etkinliğine ayrıca Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim şube müdürü Hüseyin Kaya, Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Algan, Hacı Osman Doğan İmam Hatip Müdürü Mücahit Cana ile öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Eyüpsultan'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde onlarca fidan dikildi

Gazze Çınarı Projesi'nin, adını Gazze'nin özgürlüğüne kavuşması için 2010 yılında yola çıkan Mavi Marmara Gemisinde şehit olan Furkan Doğan'dan alan, Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi'nde başlaması sembolik olarak önem taşıyor.

"Her Çınar Bir Umut" sloganıyla başlatılan projeyle Eyüpsultan ilçesindeki İmam Hatip Liselerinin yanı sıra pek çok ilkokul, ortaokul ve lisede de Gazze'deki çocuklar adına onlarca fidan toprakla buluştu.

Ağaç dikilen okullardan bazıları şunlar:

Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi, Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Alibeyköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kılıçaslan İmam Hatip Ortaokulu, Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu, Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu, Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu, Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu, H.İslam Ülker H.Ş.Ülker İmam Hatip Ortaokulu