Filistinli gazeteci Türkiye'den övgü ve gururla bahsetti: Her zaman Filistin'in yanında oldu

Kastamonu'da, Kastamonu Gazeteciler Derneği ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen konferansın konuğu olan Filistinli Gazeteci Sami Shehada, Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü anlattı. Saldırıda bir bacağını kaybettikten sonra, İsrail zulmünü anlatmak için görevine devam eden Shehada'da Kastamonu'daki temasları kapsamında Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Shehada ile yakından ilgilenen Başkan Arslan, Türkiye'de yaşayan çocukların dahi Filistin'deki dramı bildiğini ve yüreğinin sızladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında Filistin'deki zulmü anlatarak dünyaya duyurduğunu kaydeden Arslan, Türkiye'de yapılan dualarda Filistin'deki zulme yer verildiğine vurgu yaptı.

Ziyarette konuşan Shehada ise Türkiye'nin Gazzeliler'in yanında olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Sadece şu an değil, Türkiye her zaman Filistin'in yanında oldu" dedi.

Konuşmanın ardından, Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, Sami Shehada'ya Taşköprü'nün simgesi olan sarımsak biblosu hediye etti. Başkan Arslan Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı ve yönetim kurulu üyelerine kongrenin gerçekleşmesindeki çabaları için teşekkür etti.