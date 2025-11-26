İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4482
  • EURO
    49,2333
  • ALTIN
    5682.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Filistinli gazeteci Türkiye'den övgü ve gururla bahsetti: Her zaman Filistin'in yanında oldu
Güncel

Filistinli gazeteci Türkiye'den övgü ve gururla bahsetti: Her zaman Filistin'in yanında oldu

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu'daki temasları kapsamında ilçeyi ziyaret eden gazeteci Sami Shehada'yı makamında kabul etti. Shehada, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında durduğunu vurguladı.

IHA26 Kasım 2025 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
Filistinli gazeteci Türkiye'den övgü ve gururla bahsetti: Her zaman Filistin'in yanında oldu
ABONE OL

Kastamonu'da, Kastamonu Gazeteciler Derneği ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen konferansın konuğu olan Filistinli Gazeteci Sami Shehada, Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü anlattı. Saldırıda bir bacağını kaybettikten sonra, İsrail zulmünü anlatmak için görevine devam eden Shehada'da Kastamonu'daki temasları kapsamında Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Shehada ile yakından ilgilenen Başkan Arslan, Türkiye'de yaşayan çocukların dahi Filistin'deki dramı bildiğini ve yüreğinin sızladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında Filistin'deki zulmü anlatarak dünyaya duyurduğunu kaydeden Arslan, Türkiye'de yapılan dualarda Filistin'deki zulme yer verildiğine vurgu yaptı.

Ziyarette konuşan Shehada ise Türkiye'nin Gazzeliler'in yanında olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Sadece şu an değil, Türkiye her zaman Filistin'in yanında oldu" dedi.

Konuşmanın ardından, Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, Sami Shehada'ya Taşköprü'nün simgesi olan sarımsak biblosu hediye etti. Başkan Arslan Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı ve yönetim kurulu üyelerine kongrenin gerçekleşmesindeki çabaları için teşekkür etti.

  • taşköprü
  • Sami Shehada
  • filistin Türkiye

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.