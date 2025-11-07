Abu Jaish, Gazze'de kabul edilen ateşkes, İsrail'in süren saldırıları ve insan hakları ihlalleri ile Filistin-İsrail meselesindeki son gelişmeler hakkında AA'ya değerlendirmede bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak planına" ve İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını genişletmesine ilişkin Abu Jaish, "İsrail ile Filistin arasındaki mücadele konusunda biz halkımıza itimat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Abu Jaish, ABD'nin Batı Şeria'nın "ilhakına izin vermediğine" yönelik sözlerine itimat etmediklerini kaydederek, "ABD, soykırımda İsrail'in ortağıdır." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarını genişletme planlarının yeni olmadığını ve 1967'den bu yana devam ettiğini anlatan Abu Jaish, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da bunu pek çok kez yapmaya çalıştıklarını ancak Filistin halkının kararlılığı sayesinde başarılı olamadıklarını vurguladı.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ VE TOPRAĞIMIZDA KALACAĞIZ"

Abu Jaish, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğine ve İsrail'in Batı Şeria'da zeytin ağaçlarını da kestiğine dikkati çekerek, "Ama son söz Filistin halkının olacak. Biz kararlıyız, sabırlıyız, orada mücadelemize devam edeceğiz ve toprağımızda kalacağız." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin "yasa dışı yerleşimlerin durdurulmasına" yönelik, bunların meşru olmadığına dair kararları olduğunu hatırlatan Abu Jaish, bu kararlara itimat ettiklerinin ve İsrail'in bu uygulamalarını hiçbir zaman kabul etmediklerinin altını çizdi.

"İSRAİL 7 EKİM'İ, KENDİ HEDEFLERİ İÇİN BAHANE ETTİ"

Abu Jaish, Gazze'de kabul edilen ateşkes ve İsrail'in ateşkes ihlallerine dair, İsrail'in bu soykırım planını sürekli uyguladığına işaret ederek "(İsrail) 7 Ekim (2023) olaylarını, kendi hedeflerini ve planlarını gerçekleştirmek için bahane etti. Aslında onların birinci planı, Gazze Şeridi'ndeki insanlara soykırım yapmak, oradaki insanları yerinden etmek ve Batı Şeria'daki uygulamalarına devam etmek. Şu anki İsrail hükümeti aslında tarihindeki en aşırı sağ hükümetlerden biri." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail"in kurulmasına yönelik hayalleri olduğunu söyleyen Abu Jaish, bunun sadece Filistin'i değil, komşu Arap ülkelerini de içerdiğini dile getirdi.

Abu Jaish, binlerce insanın öldüğünü ve Gazze Şeridi'ndeki insanların gıda ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu nedenle Filistin'in ateşkesi "olumlu" bulduğunu ifade etti.

Tüm dünya ülkeleri ve halklarının artık İsrail'e baskı oluşturduğuna dikkati çeken Abu Jaish, bu nedenle İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin artık mümkün olmadığını kaydetti.

Abu Jaish, Filistin'in Uluslararası İstikrar Gücü'ne yönelik yaklaşımına dair, ülkesinin tüm açıklamalarında Filistin halkının korunması için uluslararası bir gücün bölgede olmasını talep ettiğini aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da uluslararası bir gücün bölgede konuşlanmasına dair daha önce de çağrıda bulunduğunu anımsatan Abu Jaish, şu anda Uluslararası İstikrar Gücünün adlandırılmasına yönelik de bir ihtilaf bulunduğuna işaret etti.

Büyükelçi Abu Jaish, bu gücün bölgede istikrarı sağlayacağını belirterek, "Bizim Filistin Devleti olarak istediğimiz, halkımızı korumak adına hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da bir istikrar gücünün olması." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ'NE, TÜRKİYE'NİN DE DAHİL OLMASINI İSTİYORUZ"

Bu gücün bölgede olmasını istediklerinin altını çizen Abu Jaish, "Bu gücün İslam devletlerinden olmasını ve tabii ki Türkiye'nin de buna dahil olmasını istiyoruz. Türkiye ve İslam devletlerini bu güce dahil ülkeler arasında görmek istiyoruz." dedi.

Abu Jaish, Gazze Şeridi'nin yönetimi konusunda ise yabancı ve dış idare olmasına kesinlikle karşı olduklarını vurgulayarak, Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini ve Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Filistinliler arası uzlaşı sürecine ilişkin Abu Jaish, uzlaşı çabalarının uzun yıllardır devam ettiğini, Filistinlilerin birliğinin sağlanmamasının Filistin davasına çok zarar verdiğini anlattı.

Abu Jaish, bu zor zamanlarda ve süreçte en çok ihtiyaç duyulanın birliğin sağlanması olduğunu, bu sayede İsrail'in planlarına engel teşkil edebileceklerini vurguladı.

Abu Jaish, taraflar arasında birçok kez farklı ülkelerde görüşmeler yapıldığını ve bunların neticeye ulaşmasını umduğunu kaydederek, "Hamas'ın, Kurtuluş Örgütüne katılması gerekiyor çünkü Kurtuluş Örgütü, Filistin'in tek temsilcisi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin müzakere ve kabul edilmesi sürecindeki rolüne ilişkin Abu Jaish, Türkiye'nin ve Türk halkının Filistin'in kardeşi ve en büyük destekçisi olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunun bir çocuktan Devlet Başkanı Abbas'a kadar Filistinliler tarafından çok takdir edilen bir konu olduğunu dile getirdi.

Abu Jaish, Türkiye'nin Filistin'e desteğine dair, "Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in en büyük destekçisi. (Türkiye) Sürekli Filistin'in yanında dayanışma içerisinde oldu ve çok büyük destek verdi." dedi.

Filistin Büyükelçisi, 4 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduğunu ve Erdoğan'ın her zaman Filistin'i destekleyeceklerini vurguladığını aktardı.

Abu Jaish, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu gibi yapılanmalara dahil olmasının Filistin için çok önemli olduğunu ve Filistinlilerin daha rahat ve güvende hissettiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL VE BÖLGESEL BİR AĞIRLIĞI VAR"

Türkiye'nin hem ateşkes konusunda hem yeniden inşa konusunda destek ve yardımları olduğunun altını çizen Abu Jaish, "Türkiye'nin küresel ve bölgesel bir ağırlığı var. Bu ağırlığın Filistin devleti ve halkıyla birlikte olması, Filistin'e destek vermesi bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Abu Jaish, Filistin'e destekleri nedeniyle Türk hükümeti, Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve tüm siyasi partilere teşekkür etti.

Türkiye'nin başarılarının devam etmesini dileyen Abu Jaish, Filistin halkının da İslam ülkeleri ve Türkiye'nin yardımıyla hedeflerine ulaşması temennisinde bulundu.

Abu Jaish, Türkiye'nin Gazze'ye gıda dahil insani yardım sağlanması konusunda oynadığı önemli rolden dolayı teşekkürlerini ileterek, Türkiye'nin yaralıların tedavisinin sağlanması ve Filistinli öğrencilerin eğitime ve hayatına devam etmesi konusunda da yardımda bulunduğunu anlattı.

