AA 14 Ağustos 2020 Cuma 17:42 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:47

Rahip Musellem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs Tanrı'nın kentidir. Kimsenin onu terk etmemesi gerekir. Normalleşenlerin hepsi Kudüs'e yabancıdır." dedi.

Musellem, "Normalleşen zavallılar, İsrail'in altında ezilenlerdir. Kudüs, düşmanlarımızı şımartacağınız bir çöplük değildir." şeklinde tepki gösterdi.

Kudüs'ün Arapların, Müslümanların, Hristiyanların ve tüm özgür Filistinlilerin şehri olduğunu vurgulayan Musellem, "Hiçkimse Kudüs'ü terk etmeyecek veya Kudüs'ün onurunu, şerefini, kutsallığını, güzelliğini, tarihini, kimliğini veya milli önemini görmezden gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Filistin'de Hristiyanların önemli isimlerinden olan Rahip Musellem, Filistin ve Kudüs konusundaki hassasiyetiyle tanınıyor.

- BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.



İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.



BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.