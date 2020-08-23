İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2020 Pazar / 4 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Filistinli uzman, doğal gaz keşfinin Türkiye'yi ekonomik ve siyasi düzeyde güçlendireceğini söyledi
Güncel

Filistinli uzman, doğal gaz keşfinin Türkiye'yi ekonomik ve siyasi düzeyde güçlendireceğini söyledi

Filistin'de su ve sanitasyon alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Filistinli Hidroloji Derneği Müdürü ve doğal kaynaklar uzmanı Abdurrahman et-Temimi, Karadeniz'de doğal gaz keşfinin Türkiye'yi ekonomik ve siyasi düzeyde daha güçlü hale getireceğini söyledi.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 07:33 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 07:33
ABONE OL

Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz keşfinin, Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal gaz havzaları üzerinde çekişmenin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesinden dolayı olağanüstü bir önem taşıdığını ifade etti.

Keşfin, pazarlık yapması ve Doğu Akdeniz'de mümkün olan en yüksek miktarda doğal gazı elde etmesi için Türkiye'ye zaman kazandırdığını dile getiren Temimi, Türkiye'nin doğal gaz üreticisi ve ihracatçısı olacağını, bunun da ülke içinde büyük sanayileri geliştirme imkanı sağlayacağını, dolayısıyla siyasi ve ekonomik konumuna yansıyacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.