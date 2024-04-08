Filistinliler, Türk ürünlerine rağbet gösteriyor

Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cevz bölgesindeki hem market hem de fırın olan Tannour Süpermarketin sahibi Hussam Herbavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marketimizde çok fazla Türk ürünü bulunuyor. Konserveler, bisküviler, Türk meyve suları. Bizim burada çok fazla Türk ürünü var." dedi.

Bunun dışında Türkiye üretimi çok fazla temizlik ürününün de raflarda yerini aldığına işaret eden Herbavi, "Bunun yanı sıra Türkiye'den gelen temizlik ürünleri de markette satılıyor. Aynı şekilde fırınımızda da çok fazla Türkiye'den getirttiğimiz ekipman var. Türk malları çok kaliteli, fiyatları da çok uygun ve kullanışlı." diye konuştu.

Marketlerini ziyaret edenlerin Türk ürünlerine yönelik taleplerine de değinen Herbavi, "Türk ürünlerini tercih ediyorlar, bu ürünlerin kaliteleri yüksek ve lezzetleri çok iyi. Ayrıca Türk ürünlerinin iyi bir pazarı var hem Kudüs'te hem de Batı Şeria'da." ifadelerini kullandı.

Türk ürünlerinin ithalatı konusunda Herbavi, şunları kaydetti:

"(İthalat için) Çok fazla yol var. Her sene Türkiye'de fuarlar oluyor. Oradaki fuarlara katılıyoruz, doğrudan şirketlerle anlaşmalar imzalıyoruz. Sonra ürünler buraya Aşdod Limanı üzerinden ulaşıyor. Ya da distribütörler aracılığıyla oluyor. Burada çok sayıda Türk şirketinin distribütörlükleri var. Siparişlerimi ve isteklerimizi veriyoruz ve en fazla bir hafta içerisinde burada oluyor."

Batı Şeria'da İzhiman Süpermarketinin sahibi Muhammed İsmail Musa Ebu Kasım, "(Dükkanımızda çok fazla Türk ürününün bulunmasının) En önemli sebebi, ilk intifadadan beri İsrail ürünlerini boykot etmiş olmamız." dedi.

Kendi ürettikleri ürünlerin de bulunduğunu aktaran Ebu Kasım, "Kendi ürünlerimizden sonra tercih ettiğimiz ürünler, Türk, Ürdün ve Malezya ürünleri oluyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Kasım, "Bir söz var, kim bir şeyi Allah için terk ederse Allah onun yerine daha iyilerine verir. Öncelikli olan inanç, çıkara olan inanç değil. İlk intifadada İzhiman dükkanları boşalmış dediler. Çünkü İsrail mallarını çıkarmıştık." şeklinde konuştu.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bir giyim mağazası sahibi olan Emced el-Tabbahi, kurduğu Ezel isimli mağazada Ezel dizisinden esinlendiklerini aktardı.

Tabbahi, mallarının çoğunun Türkiye'den geldiğini ve bu yönde ticaretin daha kolay olduğunu söyledi.

Türkiye'den mal tedarikini yapan tüccarlarla buradan ilişkinin ve iletişimin oldukça kolaylaştığını ifade eden Tabbahi, nakliyenin de kolay olduğunu ancak şu günlerde malum durumlardan dolayı biraz aksamalar olduğunu belirtti.

Tabbahi kalite ve fiyat konusunda Türk ürünlerinin oldukça iyi olduğunu ve müşterilerin de buna alıştığını ve bu ürünleri tercih ettiğini kaydetti.

"Ürünün Türkiye'den olduğunu duyan müşterinin gönlü rahat ediyor." diyen Tabbahi, Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ilişkinin sürmesi ve daha da gelişmesini temenni ettiğini dile getirdi.