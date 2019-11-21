Önceki gün eşini toprağa veren 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'de, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayata veda etti. Bu haberlerin gelmesinin ardından Filiz Büyükanıt kimdir? Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Yaşar Büyükanıt ve Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

FİLİZ BÜYÜKANIT KİMDİR?

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, son yolculuğuna geçtiğimiz günlerde uğurlandı.

Filiz Büyükanıt için öğle vakti Büyük Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ve damadı Ercan Caymaz kabul etti.

Filiz Büyükanıt'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, kanser tedavisi gördüğü hastanede 17 Kasım Pazar günü 76 yaşında hayatını kaybetmişti.