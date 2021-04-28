Filiz Tekin'in ölümünde yeni gelişme! Kocası hakkında karar verildi

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:31 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:31

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Tekin, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sanık Tekin, eşini hiçbir zaman dövmediğini savunarak, "Onu dövseydim hastane hastane gezmezdim. Beraatımı istiyorum." dedi.

Sanık avukatı, Filiz Tekin'in ölümünün menenjit hastalığından olduğunun raporla tespit edildiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Müşteki ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından "kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından yargılanan sanık Tekin'in beraatını kararlaştırdı.

Müşteki avukatı duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filiz Tekin'in Ege Üniversitesine yatışı esnasında tutulan raporda sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin görüleceğini belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

- OLAY VE DAVA SÜRECİ

Ödemiş'te 10 Aralık 2019'da beyin travması belirtisiyle Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Filiz Tekin, yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.

Eşini darp ettiği ileri sürülen İbrahim Tekin, 3 gün sonra gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İzmir Adli Tıp Kurumu ve Ege Üniversitesi Hastanesinden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespiti sonrası İbrahim Tekin, serbest bırakılmıştı.