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Film gibi kuyumcu soygunu: Anahtarı kopyalayıp 3 dakikada 3 milyon çaldılar

Başakşehir'de kuyumcu soygunu, adeta bir film sahnesini andırdı. Yaklaşık bir ay boyunca kuyumcuyu izleyen 5 kişilik hırsızlık çetesi, iş yerinin kepenk anahtarını kopyalayarak dükkana girdi. Şüpheliler, sadece 3 dakika içerisinde 3 milyon TL'lik ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Film gibi kuyumcu soygunu: Anahtarı kopyalayıp 3 dakikada 3 milyon çaldılar
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Olay, 11 Haziran sabahı Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişi, yaklaşık bir aydır takip ettikleri kuyumcunun kepenk anahtarını kopyalayarak soygun planı hazırladı. Olay günü çalıntı olduğu öğrenilen motosiklet ve otomobille iş yerine gelen hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğer 4 kişi harekete geçti. Kepengi açan şüpheliler, ardından camlı kapıyı kırarak dükkâna girdi.

Kısa sürede içerideki tüm ziynet eşyalarını toplayan şüpheliler, yaklaşık 3 milyon TL'lik vurgun yaparak geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştı. Soygun sırasında kuyumcunun güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelen şüphelilerden biri silah göstererek, "Seni vururuz, engel olma!" diyerek tehditte bulundu. Yüzleri maskeli olan şüphelilerin tamamının silahlı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, iş yerinin güvenlik kameraları ve çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları mercek altına alındı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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