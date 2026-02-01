İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, polis ekiplerinin dikkat çeken müdahalesiyle yakalandı. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

IHA1 Şubat 2026 Pazar 07:05
Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna giren ekipler, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği'nde görevli bir polis memurunun benzin istasyonundan pompacı kıyafeti almasıyla dikkat çekici bir yöntem uyguladı.

Pompacı kılığına giren polis memuru, benzin istasyonu karşısında kaçan otomobilin önünü keserek aracın durdurulmasını sağladı. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kontrol altına alındı.

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, ele geçirilen el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

