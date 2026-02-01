İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Film sahnelerini aratmayan operasyon! Olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da polis, şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin kaçması üzerine kısa süreli kovalamaca başlattı. Araç, bir benzin istasyonunda pompacı kılığına giren polisin dikkat çeken hamlesiyle durduruldu. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

1 Şubat 2026 Pazar 14:09
Film sahnelerini aratmayan operasyon! Olay anı görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, benzin istasyonunda pompacı kılığına giren polisin dikkat çeken hamlesiyle durduruldu. Operasyona ilişkin olay anı görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Bu sırada Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği'nde görevli bir polis memuru, benzin istasyonundan temin ettiği pompacı kıyafetiyle dikkat çeken bir taktik uyguladı. Pompacı kılığına giren polis, istasyon karşısında aracın önünü keserek kaçışı engelledi. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kısa sürede kontrol altına alındı.

OTOMOBİLDE BOMBA, SİLAH ÇIKTI, BOMBA İMHA UZMANLARI HAREKETE GEÇTİ

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Olay anına ait sıcak görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, polisin pompacı kılığına girerek şüphelilerin önünü kestiği ve gözaltı anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı.

