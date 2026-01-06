İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0652
  • EURO
    50,5857
  • ALTIN
    6176.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Filmleri aratmayan soygun: 22 milyonluk vurgun 3 dakika sürdü
Güncel

Filmleri aratmayan soygun: 22 milyonluk vurgun 3 dakika sürdü

Hatay'da yaşayan ve Suriye'deki iç savaştan kaçıp 10 yıl önce Türkiye'ye sığınan kuyumcu Zaher Alshabb'ın 20 yıllık emeği olan 22 milyon TL'lik altın, silahlı ve kasklı 2 hırsız tarafından 3 dakika içerisinde çalındı. Film sahnesini aratmayan soygunda hırsızların, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' diyerek iş yerini bastıkları ortaya çıktı.

IHA6 Ocak 2026 Salı 09:12 - Güncelleme:
Filmleri aratmayan soygun: 22 milyonluk vurgun 3 dakika sürdü
ABONE OL

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Zaher Alshabb, Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle'de kuyumcu iş yerini açarak yaşamaya başladı. Suriye'de 10 yıldır yaptığı kuyumculuk mesleğini Türkiye'de de devam ettiren Alshabb, 10 yıldır sorunsuz şekilde ticaret yapıyordu.

SOYGUN 3 DAKİKA SÜRDÜ

Alshabb'ın çalışanlarıyla birlikte işlerini yaptıkları esnada kafalarında kask bulunan elleri silahlı 2 hırsız iş yerine girdi. Uzun namlulu silah ve tabancalı iki hırsız, işyerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu.

22 MİLYONLUK VURGUN

Hırsızların 22 milyon TL'lik 3 dakikalık vurgunu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürdürdükleri öğrenildi.

"BİRİNİN ELİNDE TABANCA DİĞERİNİN ELİNDE İSE UZUN NAMLULU SİLAH VARDI"

Silahlı iki hırsızın film sahnelerini aratmayan soygunlarını anlatan Joud Mohammed Alsaleh, "Biz burada kuyumculuk işi yapıyoruz. İş yerinde normal işlerimizi yapıyorduk birdenbire üzerimize silahlarla geldiler. Hırsızlar, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' dediler. Baskı yapıp ellerimizi kaldırmamızı istediler. Biz de ellerimizi kaldırdık, yere yattık. Hırsızlardan biri diğer tarafa atlayıp altınları almaya başladılar. Sonra bize görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Ondan sonra altınları alıp kaçtılar, polislere haber verdik. Allah onlardan razı olsun, polisler araştırıyorlar ve inşallah bulacaklar. Ortalama 3 ila 4 kilo arasında çalınan altınların 20 ila 22 milyon TL arasında değeri var. Türkiye'de 10 yıldır kuyumculuk işi yapıyoruz ve ilk defa başımıza geldi. Birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı. Dışarıda arabada bekleyen 2 kişi daha vardı. İki içeride iki dışarıda toplam 4 hırsızlardı. Ellerindeki beyaz torbalara koyup çaldılar" ifadelerini kullandı.

  • Hatay kuyumcu soygunu
  • Zaher Alshabbın
  • hırsızlık

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.