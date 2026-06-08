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Filyos Çayı'na düşmüştü! CHP'li başkan yardımcısından acı haber geldi

Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 06:48 - Güncelleme:
Filyos Çayı'na düşmüştü! CHP'li başkan yardımcısından acı haber geldi
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Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi.

CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI AKINTIYA KAPILDI

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.

Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 1700 METRE İLERİDE BULUNDU

AFAD koordinesinde gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron ile yürütülen çalışmalar sonucu Erten'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu.

Bota alınarak kıyıya getirilen Erten'in cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada, ekiplerin arama kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

Öte yandan, bölgeye gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti.

  • Mustafa Erten
  • Filyos Çayı
  • arama

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