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Filyos'ta asayişi atlı jandarma timi ağlıyor

Zonguldak'ın tatil beldesi Filyos'ta asayiş, huzur ve güveni sağlamak için göreve başlayan atlı jandarma timi, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 10:19 - Güncelleme:
Filyos'ta asayişi atlı jandarma timi ağlıyor
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Nevşehir Jandarma At ve Köpek Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) gelen "İmre", "Efe" ve "Kadim" isimli atlar, jandarma astsubaylarla birlikte Çaycuma ilçesine bağlı tatil beldesi olan Filyos'ta huzur ve güveni sağlıyor. Motorize asayiş timlerine destek amacıyla görevlendirilen atlı jandarma timi büyük ilgi gördü. Devriye gezen atlı jandarma timini gören vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte atları hem sevdi hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı jandarma timi sezon süresince jandarmanın sorumluluk alanındaki bölgede görevini sürdürecek. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen vatandaşlar, "Çok güzel bir şey. Hayvanlar çok güzel. Çocuklar hayvanları seviyor. Jandarma güvenlik önlemi de alıyor. Güzel bir şey gurur verici bir şey" ifadelerine yer verdi.

  • Filyos
  • atlı jandarma
  • huzur ve güven

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