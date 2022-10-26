Fincancı'ya destek çıktı! Kaftancıoğlu yine şaşırtmadı

TSK'yı suçlayan TTB Başkanı Fincancı'nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi, tabanca mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu ise Twitter adresinden yaptığı paylaşımla Fincancı'ya destek verdi.

Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu:

Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir:) kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir.