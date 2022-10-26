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  • Fincancı'ya destek çıktı! Kaftancıoğlu yine şaşırtmadı
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Fincancı'ya destek çıktı! Kaftancıoğlu yine şaşırtmadı

Canan Kaftancıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya akla ziyan açıklamalarla destek çıktı. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Kaftancıoğlu, 'Adli tıpçının evinde kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir.' dedi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
Fincancı'ya destek çıktı! Kaftancıoğlu yine şaşırtmadı
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TSK'yı suçlayan TTB Başkanı Fincancı'nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi, tabanca mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu ise Twitter adresinden yaptığı paylaşımla Fincancı'ya destek verdi.

Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu:

Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir:) kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir.

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