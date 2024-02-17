İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin sözleşmesi feshedildi
Güncel

Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin sözleşmesi feshedildi

Edirne'de alışveriş merkezinde hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle mühürlenen kahve dükkanının kira sözleşmesi de yönetim tarafından feshedildi.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin sözleşmesi feshedildi
ABONE OL

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası "hijyene uymadığı" ve "halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü" belirlenerek belediye tarafından mühürlenen kahve dükkanının durumu alışveriş yönetimi tarafından da görüşüldü.

Yönetim, söz konusu dükkan işletmecisiyle kira sözleşmesini feshetti.

İşletmeci hakkında, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem başlatılmış, çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilen işletme salı günü Edirne Belediyesince mühürlenmişti.

İşletmeci H.Z, hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.