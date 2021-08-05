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Fındık bahçesinde kayboldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık toplamak için bahçeye giden Veysel Akgedik kayboldu.

DHA5 Ağustos 2021 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:34
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bahçede fındık toplayan Veysel Akgedik (15) kayboldu. AFAD ve arama- kurtarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi'ndeki bahçede fındık toplayan Veysel Gedik, ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçede çalışanlarla yaptıkları görüşmelerin ardından çevresinde bulunan ormanlık alanda köpeklerle arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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