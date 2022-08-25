İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2022 Perşembe / 28 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1736
  • EURO
    18,139
  • ALTIN
    1025.81
  • BIST100
    3136.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fındık bahçesinde korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı
Güncel

Fındık bahçesinde korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kontrolden çıkıp, fındık bahçesine devrilen hafif ticari araçta bulunan Mustafa ve eşi Hanife Zıvalı hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA25 Ağustos 2022 Perşembe 21:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaza akşam saatlerinde ilçenin Akdarı Mahallesi Topçuluyanı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünü öğrenilemeyen 28 TB 381 plakalı hafif ticari araç, engebeli arazide kontrolden çıkarak fındık bahçesinde devrildi.

Metrelerce yüksekten yuvarlanarak takla atan aracı gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mustafa ve eşi Hanife Zıvalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Mahmut Deniz Zıvalı yaralandı. Yaralanan Mahmut Deniz Zıvalı, ilk müdahalesinin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Zıvalı çiftinin cansız bedenleri de savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.