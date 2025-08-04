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Fındık bahçesinde korkunç olay: Karı koca ölü bulundu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde fındık bahçesinde çalışan çift ölü bulundu. Çiftin, fındık bahçesinde elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 07:20 - Güncelleme:
Fındık bahçesinde korkunç olay: Karı koca ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Fındıcak Mahallesi'nde H.Ö. ile eşi A.Ö'den haber alamayan yakınları, çiftin fındık hasadı yaptıkları bahçeye gitti.

Çiftin hareketsiz şekilde yerde yattıklarını gören yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde vefat ettikleri anlaşılan çiftin, fındık bahçesinde elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Çiftin cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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