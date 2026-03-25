İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3772
  • EURO
    51,4867
  • ALTIN
    6436.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fındık fabrikasında korkutan yangın... Ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altında
Fındık fabrikasında korkutan yangın... Ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altında

Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 18:02
ABONE OL

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, yangının ardından çalışanların tahliye edildiğini ifade etti.

Öte yandan, fabrika çevresindeki binaların da güvenlik nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangından dolayı 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muharrem Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangına 30 araç ve 60 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Yangının fabrika yakınındaki siloya sıçramaması için mücadele ettiklerini belirten Öztürk, "Onlara sıçratmadan yangını söndürmeye çalıştık. Arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. İçeride fındık, fındık yağı, fındık kabuğu, karton ve ahşaplar bulunuyor. O nedenle söndürme çalışmaları zaman aldı." dedi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.