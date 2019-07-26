Fındık fiyatı son dakika belli oldu. TMO fındık fiyatını ne kadar açıkladı? sorusunun yanıtı tüm fındık üreticileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fındık hasat başlangıç tarihleri sahil kesiminde 3 Ağustos, orta kesimde 8 Ağustos, yüksek kesimde de 13 Ağustos olarak duyurulmuştu. Fındık hasat dönemlerinin yaklaşması ile birlikte fındık fiyatları da heyecanla bekleniyordu. Erdoğan kamuoyunun merakla beklediği konuda ''Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için fiyat 16,5 lira'' dedi. Güncel fındık fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

FINDIK FİYATI SON DAKİKA BELLİ OLDU!

Erdoğan kamuoyunun merakla beklediği konuda ''Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için fiyat 16,5 lira'' dedi.

TMO FINDIK FİYATINI NE KADAR AÇIKLADI?

Toprak Mahsülleri Ofisi’ne (TMO) hasat dönemi başlamadan fındık alımı için görev verme kararı aldıklarını dile getiren Erdoğan, “Bu yıl fındıkta 700 bin ton rekolte bekleniyor. Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16. 50 TL olarak belirlendi. Buna kilogram balına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de eklenecek. Böylece fiyatlar 19 TL ve 18.50 TL seviyesine gelecek.” dedi.

FINDIK TABAN FİYATLARI NE KADAR?

İşte Erdoğan'ın fındık fiyatları ile ilgili o açıklaması:

"Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hakettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk.

Fındık hasat döneminde üreticiler aleyhine gelişmelerde TMO'yu görevlendirerek taban fiyat oluşmasını sağladık. TMO'nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticlerine müjde vermek istiyorum.

Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği geldiğinde kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasında gelmiş bulunuyor"

FINDIK HASADI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hasat başlangıç tarihleri sahil kesiminde 3 Ağustos, orta kesimde 8 Ağustos, yüksek kesimde de 13 Ağustos olarak kararlaştırıldı.

2019 ürünü fındığın pazara iniş tarihi ise 10 Ağustos olarak belirlendi.

Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir.

Fındığın en iyi hasat edilme şekli silkme suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır.

Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmemelidir. Toplanan fındıkların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depolanması gerekmektedir. Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç olduğu bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olmaktadır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan aflatoksin de erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depolama şartlarından kaynaklanmaktadır.