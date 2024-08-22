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Fındık toplayan yaşlı kadının feci ölümü: Sırtında sepetle uçurumdan yuvarlandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandı.

IHA22 Ağustos 2024 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Fındık toplayan yaşlı kadının feci ölümü: Sırtında sepetle uçurumdan yuvarlandı
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Olay ilçenin Kalegüney mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ayşe Karadeniz (54) fındık bahçesinden topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru yola çıktı. Ardından beraber fındık topladıkları yakınları da yemek yemek için eve gittiklerinde Karadeniz'i evde göremedi.

Karadeniz'i aramaya çıkan yakınları evlerine dönüş yolu olarak kullandıkları patika yolda yaptıkları aramalarda Ayşe Karadeniz'in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını tespit etti. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri çağrılırken, Karadeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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