  • Bin 171 günlük firar Tayland'da sona erdi! Türkiye'ye iade edilecek
Güncel

Bin 171 günlük firar Tayland'da sona erdi! Türkiye'ye iade edilecek

6 Şubat depremlerinde Adana'da yaptığı binanın yıkılması ve 40 kişinin ölümü sonrası yurtdışına kaçan Samibey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba Tayland'da ele geçirildi.

AKŞAM Gazetesi25 Nisan 2026 Cumartesi 08:34
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, 16 katlı Samibey Apartmanı da yıkılarak 40 cana mezar oldu. Apartmanın müteahhitleri olan Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba, depremden sonra yurtdışına kaçtı.

Aybaba ve kızı hakkında, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İngiltere'ye kaçtıkları tespit edilen Abdullah ve Eda Aybaba için 'kırmızı bülten' ile yakalama kararı çıkarıldı. Yargı süreci devam ederken, önceki gün Abdullah Aybaba'nın izine bu kez Tayland'da ulaşıldı.

Abdullah Aybaba'nın Pattaya şehrinde olduğunu belirleyen Tayland Göçmenlik Bürosu operasyon için düğmeye bastı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, kıskıvrak yakalanan Aybaba gözaltına alındı. Tayland polisinin açıklamasında, Abdullah Aybaba'nın bir süredir Tayland'da ikamet ettiğine dikkat çekildi.

"TESLİM EDİLECEK"

Firari sanığın Türk polisiyle kurulacak koordinasyonun ardından Türkiye'ye teslim edileceği bildirildi. Firari sanık Eda Aybaba Çelik, savunmasında İngiltere'deki yerleşik düzeni nedeniyle Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığını savunmuştu. Eda Aybaba Çelik'in bulunup Türkiye'ye iadesi için çalışmalar sürüyor.

