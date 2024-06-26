Firari 2 FETÖ'cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koordineli olarak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arananların tespit ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.K. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K. yakalandı.

Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından Erzincan T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.