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Firari 2 FETÖ'cü yakalandı

Erzincan'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 12:45 - Güncelleme:
Firari 2 FETÖ'cü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koordineli olarak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arananların tespit ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.K. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K. yakalandı.

Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından Erzincan T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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