10 Aralık 2025 Çarşamba
Güncel

Firari FETÖ hükümlüleri Erzurum'da yakalandı

Erzurum'da, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 22:04
Firari FETÖ hükümlüleri Erzurum'da yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Yakutiye ve Palandöken ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Koordineli bir şekilde çalışma yapan ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlülerden biri işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğerinin adli süreci devam ediyor.

