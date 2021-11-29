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Firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski öğretmen yakalandı.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:14
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016 yılında "örgüte üye olmak" suçundan hakkında adli işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Örgütte sözde "küçük bölge ablası" olduğu da belirtilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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