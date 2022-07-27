Firari FETÖ hükümlüsü sığınakta yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hüküm giyen B.Ö'nün ilçede olduğunu belirledi.



B.Ö'nün, Beçin Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramada hükümlü, evin içinde saklanmak için özel olarak yapılmış sığınakta yakalandı.

Evde ve sığınakta yapılan aramada, suç unsuru taşıyan dokümanlar ele geçirildi.

B.Ö, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

