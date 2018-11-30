Firari FETÖ üyesi çift Trabzon’da yakalandı

FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gümüşhane’de adli makamlarca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmaktan firari olarak aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan Bylock kullanıcısı ve örgüte müzahir sendika üyesi olan ihraç öğretmen M.S., ile eşi olduğu öğrenilen örgüte müzahir sendika üyesi ihraç öğretmen D.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların gözaltı işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü öğrenildi.