İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Nisan 2021 Cuma / 20 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0285
  • EURO
    9,491
  • ALTIN
    447.793
  • BIST100
    1434.12
Güncel

Firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı

Ankara'da, FETÖ hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün sözde Erzurum Büyük Bölge Talebe Mesulü E.Ç., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA02 Nisan 2021 Cuma 10:57 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 10:57
ABONE OL

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 hapis cezası bulunan firari E.Ç.'nin Etimesgut'ta kayıtsız evde saklandığı bilgisine ulaştı. 2018'dan bu yana firari olan, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen E.Ç.'nin, örgütün sözde 'Erzurum Büyük Bölge Talebe Mesulü' olduğu belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen E.Ç.'nin, kapatılan örgüt dershanelerine adam kazandırdığı, örgütün ödül programlarında sunuculuk yaptığı öğrenildi. E.Ç. saklandığı evde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç.'nin tanınmamak için saç ve kıyafet değişikliği yaptığı, eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.