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Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı! O fotoğraflara 24 TV ulaştı

Fetullahçı terör örgütü üyesi, firari eski futbolcu Arif Erdem 1,5 yılın ardından tekrar ortaya çıktı. Yine Amerika'da görüntülendi. Bu kez ise adres New York'tu. Yanındaki 2 kişiyle birlikte yemek yediği o anlara 24 TV ulaştı…

23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:43 - Güncelleme:
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Terör örgütü FETÖ'nün firari isimlerinden eski futbolcu Arif Erdem ABD'de görüntülendi. 2016'da Amerika'ya kaçan Erdem'in bir restoranda iki kişiyle birlikte yemek yerken kameralara yakalandı.

FETÖ'nün 'imam'larından olan firari eski futbolcu Arif Erdem, kaçtığı ABD'de ikinci kez görüldü. Erdem'in bir başka FETÖ'cü eski futbolcu Hakan Şükür gibi ABD'de bulunduğu biliniyordu.

Türkiye diğer örgüt üyeleri gibi Arif Erdem'in de ülkeye iadesini istese de Türkiye'nin bu talebine ABD'li yetkili merciler 'yerini bilmediklerini' iddia eden bir cevap göndermişlerdi. Ancak bu iddiadan kısa süre sonra Erdem 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia Eyaleti'ndeki Manassas kentinde ortaya çıkarak görüntülendi. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yıl sonra ise Erdem şimdi de New York'ta ortaya çıktı. 24 TV'de yayınlanan yeni görüntülerde Arif Erdem'in bir restoranda beraberindeki iki kişiyle birlikte yemek yediği görülmekte. Arif Erdem hakkında FETÖ/PDY'in "futbol yapılanmasına" üye olduğu suçlamasıyla yakalama kararı bulunuyor. Erdem'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü de belirlenmişti.

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